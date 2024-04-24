高息ETF成分股大換血 選股集中度高成雙面刃 這2檔重疊25檔個股最多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-24 10:36

高股息 ETF 換股重頭戲來了！5、6 月指數成分股調整動見觀瞻，上千億的資金將上演乾坤大挪移，觀察市面上人氣很高的 5 檔高股息 ETF，合計規模高達 8545 億元，經交叉比對，重疊檔數最多的為 00929 和 00940，多達 25 檔，其次為 00929 和 00939 的 23 檔，第三為 00939 和 00940 的 22 檔，而選股集中度高是雙面刃，可能相互抬轎墊高行情，但也可能面臨齊跌壓力、無法填息的狀況。

從截至今年 4 月 23 日的規模來看，國泰永續高股息 (00878-TW) 2534 億元最高、群益台灣精選高息 (00919-TW) 1904 億元、元大台灣價值高息 (00940-TW) 1784 億元、復華台灣科技優息 (00929-TW) 1732 億元、統一台灣高息動能 (00939-TW) 591 億元，合計規模高達 8545 億元。

製表：鉅亨網記者陳于晴

至於 00929 和 00939 的重複選股主要標的，包含聯電、聯強 (2347-TW)、佳世達 (2352-TW)、瑞昱、聯發科、聯詠、大聯大、日月光投控、中光電 (5371-TW)、頎邦、瑞儀、力成、啟碁、樺漢、矽創等。

00939 和 00940 的重複選股主要標的方面，包括東陽 (1319-TW)、聯電、佳世達、群光、漢唐、聯發科、長榮、聯詠、晶技、欣銓、鈊象、大聯大、日月光投控、致伸、和碩、世界、頎邦、瑞儀、力成、啟碁、樺漢、矽創等。

高股息 ETF 近年獲得越來越多投資人青睞，00929 更帶起月配息風潮，而選股邏輯開始出現變化，投信業者除了挑選高殖利率的成分股外，亦增加了基本面的篩選條件，像是低波動、ESG 及設定股東權益報酬率 (ROE) 或每股純益 (EPS) 等不得小於 0。

各家投信旗下的高股息 ETF 都想挑選有賺錢又願意配給股東的好股票，因此，池水裡挑來挑去可能都是特定的上市櫃公司，大約 300 至 400 檔，越來越容易出現持股重複度高的狀況。

當台股出現大多頭時，多檔個股出現波段漲幅已高，尤其是搭上 AI 題材的概念股，儘管股利水準優於過往，但股息殖利率仍會被拉低，可能只剩下 2、3%，屆時就會面臨換股出局的狀況。

高股息 ETF 集中度高是雙面刃，當資本市場有利時，有可能團抱齊漲，但重複的成分股也可能面臨賣壓，ETF 呈現齊步下跌或無法填息，此外，投資人也要注意部分換股頻繁的 ETF，周轉率較高，會造成內扣成本增加，吃掉部分報酬，建議投資人要搞清楚遊戲規則再入手。

值得注意的是，擁有 123 萬人受益人的 00878，選股邏輯有別於其他檔高股息 ETF，其追蹤的「MSCI 台灣永續高股息指數」，注重 ESG、選大市值與 EPS 獲利情況，均衡布局電子、金融與傳產，留意安全性與獲利並重，可說是可攻可守、避免過度投機。