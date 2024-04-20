3檔ETF新兵全面破底成難兄難弟 近140萬名股東「住套房」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-20 10:50

台股黑色星期五崩跌 774 點，收在 19527 點，單周累計重挫 1209 點，近一月上市的 ETF 新兵包括統一台灣高息動能 (00939-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 及中信上游半導體 (00941-TW)，全面出現破底價，上市以來的跌幅約 3-6%，合計將近 140 萬名股東「慘住套房」。

今年 3 月全台掀起高股息 ETF 熱潮，根據集保統計，截至 4 月 12 日止，00939 擁有受益人數為 33 萬 8116 人；00940 受益人數為 92 萬 7205 人；00941 受益人數為 13 萬 4496 人，合計 139 萬 9817 人。

由於台積電法說會下修全球半導體、晶圓代工、車用三大市場展望，引發失望性賣壓，台股 19 日遭到外資大舉提款，半導體族群成為重災區，股票型 ETF 亦難逃殺機。

00939 發行價 15 元，募集規模為新台幣 535 億元，今年 3 月 20 日掛牌上市，一度衝上 15.39 元，4 月 19 日以 14.03 元作收，創上市以來新低價，累計迄今跌幅 6.46%。

00940 發行價 10 元，當時募集盛況空前，成立規模達 1752 億元寫下歷史新高紀錄，4 月 1 日掛牌上市後隨即破發，19 日以 9.39 元作收，累計迄今跌幅 6.1%。

00941 並非高股息 ETF，不配息，而是以日本上游半導體廠商為主要投資標的，發行價為 15 元，募集規模 175 億元，也取得不錯的成績，3 月 15 日掛牌上市後，最高曾來到 17.28 元，4 月 19 日收盤價為 14.45 元，累計迄今跌幅 3.66%。