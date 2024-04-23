〈智原法說〉Q2營收季增1-3% 上調全年AI營收貢獻度7-9%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 16:25

ASIC 業者智原 (3035-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理王國雍表示，第二季受惠先進製程案件持續帶動委託設計服務 (NRE) 業績再創高，營收可望較上季成長，估季增 1-3%，從根據手上現有訂單推算，上調全年 AI 營收貢獻度至 7-9%。

展望第二季，智原預估，第二季營收季增 1-3%，NRE 業績續揚，估季增雙位數百分比，IP 也季增個位數百分比，MP 則持續受庫存持續調整影響，季減個位數百分比，毛利率大致與上季持平，但因持續投資與強化先進製程的研發能力和資源，營業費用季增個位數百分比。

王國雍看好，今年有三大應用表現較佳，第一，通用型 MCU 從前年開始修正，現階段開始復甦，預期今年營收會有 2-3 成的成長，第二，公司耕耘智慧型電錶超過十年，今年標案數量開始回穩，訂單能見度不錯，第三則是現階段最熱門的 AI 應用。

王國雍說，AI 應用是今年成長生力軍，該應用包含 SoC Chip 與先進封裝，尤其在先進封裝領域貢獻較顯著，目前第一個案件進展順利，預期對今年下半年與明年營收有很大幫助，若封測廠產能瓶頸解除，明年 AI 將成為公司第一大應用。

王國雍補充，該封裝體內含 8 至 9 顆裸晶 (Die)，公司與合作夥伴採垂直分工模式，其中，矽中介層 (Interposer) 由智原設計交給聯電生產，Chiplet 由客戶提供，Dummy Die 由智原設計或提供，HBM 則因公司與三星關係緊密，由公司向三星採購，之後再交由封測廠進行封裝。

智原今日也公布第一季財報，首季營收 25.79 億元，季減 8.7%，年減 21%，毛利率 46.5%，季增 0.6 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 12.3%，季減 3.9 個百分點，年減 7.6 個百分點，稅後純益 2.8 億元，季減 12.4%，年減 44.2%，每股稅後純益 1.13 元。