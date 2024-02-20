〈智原法說〉Q1營收小減7-9% 上半年NRE業績逐季創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-20 17:19

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理王國雍表示，第一季客戶持續調整庫存，量產營收估較上季減少，不過，因接獲先進製程的車用案件，將帶動委託設計 (NRE) 業績上半年逐季創高，挹注全年營運。

財務長曾雯如預估，第一季營收季減 7-9%，IP 業績微減，NRE 成長幅度高過倍數，將創下單季新高，第二季也會再寫新高，但受客戶庫存調整影響，量產業績估較上季減少，整體毛利率持平，費用則微幅增加個位數百分點。

展望全年，王國雍指出，第一季營收是全年谷底，NRE 扮演今年成長主力，看好在先進製程的車用案件加持下，上半年 NRE 業績就會超過去年前三季，IP 也會逐步往上維持高檔。

至於量產，王國雍坦言，由於成熟製程多屬利基型應用，客戶害怕缺貨，因此在前幾年大缺貨時，下了長達一年的訂單，也因此拉長整體庫存調整期，預期下半年客戶會陸續恢復下單，以長線來看，量產營收仍會持續成長。