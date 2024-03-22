聯電擬斥8億元認購智原現增 持股比提升至14.13%

晶圓代工廠聯電 ( 2303-TW )( UMC-US ) 今 (22) 日召開重大訊息記者會，宣布擬在 8 億元額度上限內，參與旗下智原 ( 3035-TW ) 現金增資，資深處長林俊宏表示，此次將以每股價格 310 元認購，交易數量不超過 258 萬股，預計認購後，持股比將提升至 14.13%。

林俊宏補充，聯電擬斥 4.1 億元，按原股東持股比例參與認購智原現金增資發行新股 132 萬股，如智原員工與其他股東放棄未認購的部分，聯電將在智原洽特定人認購時，以不超過 3.9 億元為上限參與認購。

智原近年積極轉型，除了延續過往在成熟製程的策略外，也積極開發先進製程與先進封裝業務，由於先進產品業務需要大量資金，智原也積極籌資，而聯電與智原目前也已經組織先進封裝聯盟，此次聯電增加智原持股也可望再度強化雙方在先進封裝領域的合作模式。