〈智原法說〉與國際大廠合作「先做莊」 大搶先進製程商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-20 17:54

ASIC 廠智原 (3035-TW) 總經理王國雍今 (20) 日表示，公司與 Arm 和英特爾 (INTC-US) 合作，開發基於英特爾 18A 製程的 64 核 SoC 晶片 A800，主要就是由智原「做莊」，率先投入資源，扮演價值服務的整合者，此舉不僅有助打開知名度，更有機會讓夥伴引薦客戶，大搶先進製程商機，並擴大潛在市場。

智原是 Arm Total Design 成員之一，王國雍指出，在 Arm Neoverse 夥伴中，智元具備兩特性，一是商務模式彈性，可滿足客戶多元需求，且具備技術能力，配合度高，二是設計人力資源充沛，除了可率先投入資源開出 SOC 測試片 (testchip)，更將其做成平台，預計明年產品就會推向市場。

王國雍指出，此次與 Arm 合作，先由自己當終端客戶，等同由智原做莊，率先投入資源結合產業鏈的夥伴，包括第三方 IP 供應商與英特爾 (INTC-US) 等，待晶片完成開發後，會將其開發成設計平台。

如此，客戶在晶片尚未開發出來前，就可以透過該平台進行驗證，讓軟硬體工程師加速開發時間，進一步推廣 ASIC 生意，對智原來說，不僅短期知名度大開，也可讓 Arm 與英特爾引薦客戶，搶攻資料中心、PC、網通與 5G 等應用。

此外，由於先進製程設計越趨複雜，智原在先進製程的策略也與成熟製程做出區隔，一是與國際 IP 大廠合作，包括益華 (Cadence)、新思 (Synopsys)，避免與供應鏈利益衝突，二是自己投入先進製程 IP 的報酬率相當低，使用率也不比成熟製程高，因此會與供應鏈夥伴一同努力。