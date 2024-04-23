欣興Q1財報不振 毛利率探13季來低點 EPS 1.6元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 18:27

電子產業調整期仍在持續中，大型 PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 第一季的營運不振，同時，欣興今 (23) 日公布的 2024 年首季財報，毛利率探 13 季來低點，稅後純益 24.34 億元，季減 16.27%，年減 40.57%，每股純益爲 1.6 元。

同時，欣興對子公司蘇州群策科技擬在中國大陸申請 A 股上市案，欣興原擬今年提請今年股東常會討論，但考量整體市況、申請時機及相關作業等因素，致使相關時程尚待進一步確定。

欣興 2024 年第一季營收爲 264.02 億元，毛利率 16.26%，爲 13 季以來新低，季減 1.29 個百分點，年減 4.3 個百分點，稅後純益 24.34 億元，季減 16.27%，年減 40.57%，爲三季以來低點，每股純益爲 1.6 元。

欣興認為 2024 年上半年總體經濟景氣尚不明朗，未見到明顯復甦，訂單能見度有限，首季因載板與 HDI 板有急單，營收與優於上季，與 2023 年同期約持平，第二季營收預估較首季持平至略減，下半年表現要再觀察庫存、總經、通膨與中國經濟等不確定因素，整體產業到 2024 年 6-7 月才可望開始好轉。

欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望逾 50%。