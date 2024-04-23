〈焦點股〉保瑞切入美國市場 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-23 11:18

保瑞 (6472-TW) 在本月初宣布完成首個美國併購案，第二季正式合併美國 Upsher-Smith 藥廠，4 月開始併入營收，保瑞指出，此次收購為進軍美國的關鍵布局。保瑞打入美國市場，激勵今 (23) 日股價漲逾半根停板，也一掃連 4 根黑 K 的陰霾。

保瑞今天早盤以 730 元開高走高，盤中最高漲至 771 元，漲逾半根停板，漲幅超過 7%，站上月線，成交量超過 3000 張。

保瑞董事長盛保熙指出，美國為全球最大的藥品市場，因此合併美國 Upsher-Smith 藥廠是保瑞進軍美國的重要布局。盛保熙進一步提到，Upsher-Smith 在當地有自有的製造廠區，為旗下全球 CDMO 代工業務以最有效率的方式，取得所需要的產能規模與服務廣度，同時加速拓展美國市場與全球業務。

盛保熙特別點出，Upsher-Smith 在特殊 / 品牌學名藥的投資布局，將為保瑞集團旗下負責美國市場業務的安成藥業，帶進完全互補的產品組合與極具市場區隔的銷售渠道。