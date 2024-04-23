【盤勢分析】月線負乖離過大，短期或有機會出現修正反彈
鉅亨研報 2024-04-23 09:01
【加權指數觀察】
加權指數昨天出現止跌走勢，但就月線的角度觀察，目前的止跌走勢非常有機會是乖離過大的修正，並非真正反轉的訊息，短期無法站上缺口前多方不宜過度樂觀。
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【小台散戶多空比】
小台散戶多空比創下短期的高點，顯示目前散戶相對的偏多，但外資依舊在現貨市場賣超，並且期貨多單也沒有加碼的現象，不建議過度追高搶多，習慣偏多操作者應以當沖應對。
【台指期貨 PC Ratio】
台指期貨的 PC Ratio 持續偏空，但昨天外資買進買權的部位相對較多，推估短期反彈的機率不小，但反彈並非反轉，因此建議短線當沖應對。
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【小結】
價格的角度思考，月線負乖離過大，短期或有機會出現修正反彈。外資籌碼的角度思考，偏空布局態勢未變下，不建議過度追高。
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