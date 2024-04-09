保瑞不再代理低毛利癌症用藥 Q1營收年減逾4成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-09 16:00

保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公告最新營收，累計今年第一季營收 28.5 億元，年逾 4 成。保瑞指出，因旗下安成藥業自去年 4 月起已不再代理銷售低毛利的癌症用藥，因此第一季營收看來較去年減少。保瑞也進一步提到，上周宣布正式接手美國藥廠，4 月起將正式併入營收。

保瑞 3 月營收 7.5 億元，月減 14.45％，年減 42.53％。累計今年第一季營收 28.5 億元，年減 40.23％。保瑞說明，今年第一季營收減少，主因為旗下安成藥業自去年 4 月起已不再代理銷售低毛利的癌症用藥 Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg。

不過保瑞強調，若以去年第二季起的毛利率表現皆比第一季提升 10 個以上的百分點，且全年 EPS 為台股生技公司中最高的 30.20 元來看，此為正確營運策略。

各業務表現狀況，3 月全球委託代工 CDMO 業務出貨排程回穩，使得這部分營收較 2 月增加約 13%。在全球市場銷售業務方面，旗下主攻保健營養原料的晨暉生技與亞洲市場藥品、保健品銷售的保瑞聯邦的合併營收亦較上月成長約 23%。

美國市場銷售業務則因安成藥業胃食道逆流產品 Dexlansoprazole 有新廠商加入市場，整體市場價格相對應有所調整，使得營收較上月減少，但此一新進廠家所造成的影響多已於 3 月反映，後續市場應可趨於穩定。