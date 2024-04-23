元太攜手友達打造大型彩色電子紙顯示器 進軍智慧零售市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-23 14:28

元太與友達今 (23) 日簽署「大型彩色電子紙策略夥伴合作備忘錄」，宣布將由元太提供全彩電子紙模組，友達提供軟硬體整合技術與關鍵零組件 TFT 背板，合作推出大型彩色電子紙顯示器，落實包括零售在內的多元智慧應用場域。

元太 E Ink SpectraTM 6 彩色電子紙，搭配友達的整合式軟硬體平台，連鎖零售商客戶可在單一雲端平台管理店內所有面向消費者的 POP 行銷 (Point of Purchase Marketing)，全方位管理包括 LCD、LED、電子紙貨架標籤，以及大型彩色電子紙顯示器等顯示介面。

元太總經理甘豐源表示，目前電子紙技術正朝向全彩色、大尺寸方向發展，電子紙近似印刷海報的質感表現、超低功耗、無光害等特性，十分適用於零售廣告或公共訊息告示應用，與友達共同拓展彩色電子紙在智慧零售等各種場域的應用，建立雙方堅實的生態圈夥伴關係。

友達智慧零售事業群總經理楊本豫表示，零售場域中的紙本海報需耗費大量製作、運送與人力張貼的成本，雙方成功開發適合播放靜態廣告的彩色電子紙方案，我們相信這不僅協助解決客戶缺工的問題，同時也減少紙本海報所衍生的各種資源浪費。