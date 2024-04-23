元太攜手友達打造大型彩色電子紙顯示器 進軍智慧零售市場
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-23 14:28
元太與友達今 (23) 日簽署「大型彩色電子紙策略夥伴合作備忘錄」，宣布將由元太提供全彩電子紙模組，友達提供軟硬體整合技術與關鍵零組件 TFT 背板，合作推出大型彩色電子紙顯示器，落實包括零售在內的多元智慧應用場域。
元太 E Ink SpectraTM 6 彩色電子紙，搭配友達的整合式軟硬體平台，連鎖零售商客戶可在單一雲端平台管理店內所有面向消費者的 POP 行銷 (Point of Purchase Marketing)，全方位管理包括 LCD、LED、電子紙貨架標籤，以及大型彩色電子紙顯示器等顯示介面。
元太總經理甘豐源表示，目前電子紙技術正朝向全彩色、大尺寸方向發展，電子紙近似印刷海報的質感表現、超低功耗、無光害等特性，十分適用於零售廣告或公共訊息告示應用，與友達共同拓展彩色電子紙在智慧零售等各種場域的應用，建立雙方堅實的生態圈夥伴關係。
友達智慧零售事業群總經理楊本豫表示，零售場域中的紙本海報需耗費大量製作、運送與人力張貼的成本，雙方成功開發適合播放靜態廣告的彩色電子紙方案，我們相信這不僅協助解決客戶缺工的問題，同時也減少紙本海報所衍生的各種資源浪費。
友達也在今年 Touch Taiwan 展會中，推出結合雲端軟體平台與電子紙貨架標籤的完整解決方案，其高度整合的 CMS 系統，已導入全球客戶超過 3 萬個端點，助力智慧零售服務，未來將運用電子紙技術推出更多大尺寸的超低功耗智慧節能顯示方案。
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