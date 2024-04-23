陸車用光學雷達大廠推新品瞄準性價比 價格戰風雨欲來？

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 12:27

中國車用光學雷達企業上周相繼發佈光學雷達（LIDAR，又稱雷射雷達）新品，華為輪值董事長徐直軍在分析師大會上更提到未來將光學雷達成本做到 200 美元的期望，也就是說中國最重要的幾家光學雷達大咖都已設定好成本目標，價格戰也顯現出明確的趨勢。

目前，全球能夠達成年產 10 萬輛以上規模的光學雷達的公司基本上都是中國廠商，因此未來幾年如何繼續降低成本將成為這些企業的一大挑戰，而其中禾賽科技、速騰聚創跟圖達通都是比較知名車用光學雷達大廠。

速騰聚創 (02498-HK) 上周一 (15 日) 發表新一代中長距離激光雷達 MX，以低於 200 美元的價格展開量產，希望抓住注重 CP 值的消費者市場，首個專案將於明年上半年大規模生產，產品厚度 25mm，與硬幣直徑相當，可安裝於汽車擋風玻璃後、車頂、頭燈和進氣格柵等位置。MX 功耗低於 10W 且無機械震動雜訊，最遠測距可達 200 公尺。

速騰聚創首批 MX 產品將從今年第三季投入使用的智造園區出廠，MX 成本降低主要得益於速騰在晶元領域的進展，M-Core 晶元大幅減少主機板面積和功耗，進而降低成本。MX 還在掃描、處理、收發三大系統都進行晶元化重構，進一步提升製造效率和成本控制。

截至今年 2 月，速騰聚創已獲全球 22 家車企及 Tier 1 的 63 款車型訂單，M 平臺光學雷達累計銷量超過 40 萬台。

另一大廠禾賽科技 (HSAI-US) 上周五 (19 日) 也正式發表基於第四代晶元架構的超廣角遠距光學雷達 ATX，主要應用於 L2 + 級別自駕技術車輛，ATX 比之前的產品體積縮小 60%，這意味著可以更好地融入到車頂結構中，降低風阻，並提供了更多的安裝位置選擇如車燈、擋風玻璃後方等。

ATX 透過第四代架構的 IPE（點雲解析引擎）來識別雨霧、灰塵和汽車廢氣，並具備濾除 99% 噪點能力，進而降低雨霧天氣對光學雷達的干擾。ATX 探測距離提高到 300 公尺，視角也擴大，理論上一顆前向雷達可達到兩側補盲雷達的作用，最遠探測距離甚至可達 500 公尺，在高速行駛下可提供更早的危險感知能力。 從 ATX 目前的 10 家定點數來看，至少在今、明兩年就能將成本控制到目標值。

至於視覺與光學雷達的路線之爭，以及多感測器融合的討論是一個持續存在的議題。鑑於智慧駕駛是一項系統工程，最佳解決方案也許是多感測器整合的結果，以便能在各種複雜場景下提供更全面、更可靠的感知和決策能力。

根據華為研究，視覺鏡頭、毫米波雷達、光學雷達感測器各有優缺點，目前沒有一個能解決所有問題，因此華為採用融合方案，且在純視覺的方案上也在持續進化。