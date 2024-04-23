報酬率低於平均！ 達里歐「風險平價」配置策略失靈 退休基金等大戶紛撤資

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 14:54

億萬富豪達里歐（Ray Dalio）旗下避險基金橋水跟其他避險基金高管曾向退休基金等投資機構表示，將錢交給他們管理後，將注入一個長期賺錢、穩賺不賠的風險平價策略之中。橋水在 1996 年推出全天候 (All Weather) 基金，創造出首個風險平價投資組合，其理念是避免受到整體市場的衝擊。

但在經歷 5 年低於平均水準的報酬率後，許多將大筆資金投入風險平價基金的投資機構紛紛要求撤資，包括新墨西哥州、奧勒岡州和俄亥俄州的公共退休金在內的投資人，而風險平價基金規模較 3 年前高點減少約 700 億美元。

Verus Investments 是新墨西哥州大約 170 億美元公共退休基金的顧問機構，該基金去年 12 月減少了在風險平價基金的投資，Verus Investments 執行董事 Eileen Neill 稱長期報酬率令人失望，風險平價基金唯一一次表現成功還是全球金融危機時，那是它們的全盛時期。

2008 年金融危機後，由於投資人當時正努力尋找在下一次市場崩潰時自保的方式，風險平價基金迎來春天。

但隨著資金重返股市，風險平價基金的表現開始落後，當 2022 年美國公債等避險資產遭到重創時，風險平價基金受到的打擊更大，新冠疫情爆發後的低迷表現，讓人們對達利歐所開創風險平價策略的信心有所動搖。

這一配置策略的重點是根據每項資產的波動程度實現資產多樣化，並經常使用槓桿來優化相對於所承擔風險的回報，該策略一般涉及對商品和債券等更廣泛的資產進行分散投資，並讓每一資產都成為投資組合波動的相同驅動因子，而不是為了追求高報酬而增加風險。為了保持風險平衡，部位可根據價格波動幅度調高或調低，但這種策略也成為市場拋售時最常受害的替死鬼。

自 2019 年以來，風險平價基金的表現每年都落後於全球 60/40 股債組合基金，根據 Verus 估算，這促使投資人撤走資金，這類基金去年底的規模已經從 2021 年 1600 億美元左右的高點，大幅下滑至約 900 億美元。

基金經理們已開始重新調整這種幾乎被動的長期投資策略，富達投資共同投資組合經理 Christopher Kelliher 表示，該公司在 2022 年推出 1 檔風險平價基金，可利用市場混亂進行積極交易，在調整部位時也會考慮市場機制，英仕曼旗下王牌基金 Man AHL 的目標風險基金每年表現都優於衡量同類基金的 HFR 指數。

Man AHL 核心策略主管 Otto van Hemert 表示，關鍵是要對不斷變化的市場風險做出更積極的反應，也就是在市場風平浪靜時加大部位，在最困難時要持有現金。