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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為77元

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.61元，其中最高估值3.33元，最低估值1.93元，預估目標價為77元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 3.33(3.33) 4.11 4.47
最低值 1.93(1.93) 2.08 4.47
平均值 2.63(2.67) 3.32 4.47
中位數 2.61(2.68) 3.33 4.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 822,902,110 838,878,360 649,362,740
最低值 677,579,550 653,741,380 649,362,740
平均值 719,003,070 721,502,680 649,362,740
中位數 711,460,000 721,918,000 649,362,740

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 2.3 1.51 5.19 0.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		 712,576,194 848,048,496 620,062,326 415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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