鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為78元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.82元，其中最高估值3.33元，最低估值1.93元，預估目標價為78元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.33(3.33)
|4.28
|4.47
|最低值
|1.93(1.93)
|2.08
|4.47
|平均值
|2.72(2.74)
|3.45
|4.47
|中位數
|2.82(2.84)
|3.33
|4.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|822,902,110
|838,878,360
|649,362,740
|最低值
|677,579,550
|653,741,380
|649,362,740
|平均值
|717,671,780
|728,115,380
|649,362,740
|中位數
|711,460,000
|729,016,930
|649,362,740
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇