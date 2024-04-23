〈紐約匯市〉美利率前景偏高 美元兌日元再登34年高點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-23 05:49

美元兌日元周一 (22 日) 再觸 34 年新高，市場參與者持續受聯準會 (Fed) 對高利率維持更久的立場影響，同時對日本當局進場干預支撐日元匯價的任何跡象保持警惕。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.03%，報 106.12。在 Fed 官員發言與一系列高於預期的通膨數據迫使美國調降降息預期後，DXY 已脫離上周觸及的五個月高點。

另一方面，中東緊張局勢降溫也有助於緩解市場波動。伊朗淡化了以色列對其發動的襲擊，此舉旨在避免地區局勢升級。

Monex USA 交易副總裁 John Doyle 說：「隨著緊張局勢有所緩解，今日股市小幅走高，這是我們關注的焦點。」

德意志銀行貨幣波動指數在上周觸及 7.18，為 2 月以來最高。按周計算，波動指數上周漲 9.7%，創下 2023 年 6 月以來最大單周漲幅。

美元兌日元升近 0.2% 至 154.83 日元。日本央行 (日銀) 將在周五 (26 日) 公布最新利率決議。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美洲宏觀策略主管 Calvin Tse 認為，日本財務省已承認貨幣基本面一直在朝錯誤的方向發展，因為美國殖利率持續走高，美元兌日圓也跟著走強。不過，他認為若驅動美元兌日元走強的因素是美國殖利率，日本當局不會進行干預。

除了日銀決議以外，投資人還關注本周陸續出爐的大型科技股財報，包含周二 (23 日) 特斯拉 (TSLA-US)、周三(24 日) 的 Meta(META-US)，以及周四 (25 日) 的微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)等。市場同時聚焦本周稍晚公布的美國第一季國內生產毛額 (GDP) 和 3 月個人消費支出物價指數 (PCE) 等重要數據。

市場重新思考 Fed 放寬政策的路徑，令全球主要央行降息時程普遍遭到重新定價，但歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BoE) 從今年中開始降息的預期依舊不變。

周二歷經震盪交易後，歐元幾乎持平在 1.0653 美元，但本月有望迎來 1 月以來最大單月貶幅。英鎊則貶近 0.2% 至 1.2346 美元，為 11 月中旬以來最低。

考量到本月剩餘時間出爐的經濟數據不多，且隨著投資人對 Fed 的利率預期進行重定價，美國公債殖利率已漲了不少，分析師認為殖利率進一步走高的空間不大。

上周末完成減半後，比特幣漲近 2.6% 至 66,487 美元。

截至台灣時間周二 (23 日) 約 6:00 價格: