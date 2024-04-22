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又要被超車了！IMF：印度明年超越日本 躍全球第四大經濟體

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-22 09:47

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印度名義GDP可能會在2025年超過日本，成為全球第四大經濟體。（圖：Shutterstock）

據國際貨幣基金（IMF）估計，印度名義國內生產毛額（GDP）可能會在 2025 年超過日本，成為全球第四大經濟體，時間點比原先預估提早了一年。

據《日經新聞》周日（21 日）報導，到 2025 年印度名義 GDP 可能達到 4.3398 兆美元，日本是 4.3103 兆美元。IMF 原本預測印度將在 2026 年超越日本。

日元貶值似乎降低了以美元計算的日本經濟，加速了排名下滑。去年日本 GDP 被德國超越，如果再被印度超越，全球排名將跌至第五。

截至 2014 年，印度名義 GDP 在世界上排名第十位。IMF 預計，到 2027 年，印度將超過德國，成為全球第三大經濟體。

去年 8 月 15 日，印度總理莫迪在出席印度獨立日慶祝儀式時向民眾保證，未來五年印度將迎來前所未有的經濟發展，成為世界第三大經濟體。

《日經新聞》指出，雖然印度在新冠肺炎疫情期間經濟降溫，但近年在人口增長帶動下，經濟大幅增長。印度央行預估，2024 年度實質 GDP 將成長 7%。






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