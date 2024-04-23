華為Pura 70系列新機國產化程度有多高？專家：除Ultra外可能都是

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 16:24

中國科技大廠華為上周四 (18 日) 開賣前身為 P 系列的 Pura 系列新機，Pura70、Pura70 Pro、Pura70 Pro + 以及 Pura70 Ultra 等四款新機在開賣當天立即「秒殺」，繼去年推出 Mate 60 系列手機後再受到廣大關注，同一時間市場也聚焦在華為新機的國產化程度，有網友直指 Pura 70 系列為百分百國產新機。

中國科技媒體《科技狐》報導，除 Pura70 Ultra 外，華為 Pura 70 系列的機型可能真的做到國產率百分百的成就，前魅族手機高管李楠也肯定此事。

專家將 Pura 70 新機拆解後發現，SoC 為海思新一代自研麒麟 9010 處理器，而快閃記憶體和記憶體，也是中國國產記憶體廠商製造，有別於上次 Mate 60 系列的快閃記憶體和記憶體，都是南韓 SK 海力士提供。

螢幕方面，則還是採用熟悉的 1.5K，來自於國產京東方、維信諾等廠商，但由於整機功耗的優化，新機亮度也提升到了 2500 尼特，然後是相機模組，除 Ultra 版的主相機來自日本索尼，其餘所有鏡頭感測器均為國產豪威科技提供，鏡片也是由歐菲光提供。跟京東方、豪威科技和歐菲光等受到華為扶持的類似中國企業還有很多。

雖然 Pura 70 Ultra 可能是整個 Pura 系列國產化率相對較低的型號，但其中的機械結構，都是華為使用純國產技術實現的，Pura 70 系列目前是中國純國產手機的巔峰之作。至於價格，華為 Pura 70 系列新機要價從 5499 人民幣起跳，最高則是 10999 人民幣。

相機是華為 Pura 70 系列的一大亮點，特別是在 Ultra 和 Pro + 版本上，華為採用業界首創的超聚光伸縮攝像頭技術。此外，Pura 70 Ultra 和 Pro + 支持衛星通話功能，在無地面網路情況下，依然能夠保持通信能力。

在防護能力方面，所有機型均支持 IP68 防塵防水，提供了良好的防護性能，連接裝置則配備 USB 3.1、紅外線遙控和全功能 NFC 的配置。

目前來看，Pura 70 系列延續去年 Mate 60 的銷售熱度，華為手機整體銷量也在強勢復甦。根據 Counterpoint 數據顯示，去年第四季中國智慧手機銷量觸底反彈，年增率 6.6%，其中蘋果 iPhone 銷量較去年同期下滑 9%，華為銷量較去年同期成長 71.1%。

與此同時，華為也在高階手機市場收復失土，根據 Counterpoint 數據，去年全球至少售價 600 美元（約 4333 人民幣）的高階智慧手機的市場中，華為達到 5% 的高階市場佔有率，較 2022 年同期的 3% 有所提升。