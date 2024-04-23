美股重點新聞摘要2024年04月23日

今日操盤前瞻

挑戰蘋果！Meta 開放 Quest 耳機作業系統

Meta 週一 (22 日) 宣布，公司將與包括聯想、微軟和華碩等外部硬體公司聯手合作，使用該公司的 Meta Horizo​​n 作業系統建立虛擬實境耳機，擴大在 AR、VR (擴增實境和虛擬實境) 產業的影響力。閱讀全文...