美股重點新聞摘要2024年04月23日
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:32
今日操盤前瞻
歐元區、日本、美國 4 月 PMI
美股財報 (4/23 盤前)：UPS(UPS)、通用汽車 (GM)、洛克希德馬丁 (LMT)
美國 3 月新屋銷售
挑戰蘋果！Meta 開放 Quest 耳機作業系統
Meta 週一 (22 日) 宣布，公司將與包括聯想、微軟和華碩等外部硬體公司聯手合作，使用該公司的 Meta Horizon 作業系統建立虛擬實境耳機，擴大在 AR、VR (擴增實境和虛擬實境) 產業的影響力。閱讀全文...
日經：軟銀擬投資近 10 億美元強化生成式 AI 運算能力
根據《日經》(Nikkei) 周一 (22 日) 報導，軟銀集團宣布計畫在 2025 年前共投資 1,500 億日元 (約 9.6 億美元) 來增強其人工智慧 (AI) 資料中心的運算能力。閱讀全文...
日銀料維持通膨預測於 2% 目標、暗示可能升息
日本央行 (日銀) 將於周五 (26 日) 公布最新利率決議和通膨展望，市場預估，日銀將把未來三年的通膨率預測維持在此前設立的 2% 目標左右，並暗示今年準備再次升息。閱讀全文...
電動車、AI 等新技術推動電力消費 托克集團估銅需求將激增
根據路透周一 (22 日) 報導，全球大宗商品交易巨擘托克集團 (Trafigura) 表示，電動車、電力基礎設施、人工智慧、自動化領域的活躍可能讓未來 10 年銅消費量至少增加 1,000 萬噸。閱讀全文...
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