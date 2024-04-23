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美股

美股重點新聞摘要2024年04月23日

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:32

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美股重點新聞摘要2024年04月23日 (圖:REUTERS/TPG)
今日操盤前瞻

歐元區、日本、美國 4 月 PMI

美股財報 (4/23 盤前)：UPS(UPS)、通用汽車 (GM)、洛克希德馬丁 (LMT)

美國 3 月新屋銷售

挑戰蘋果！Meta 開放 Quest 耳機作業系統

Meta 週一 (22 日) 宣布，公司將與包括聯想、微軟和華碩等外部硬體公司聯手合作，使用該公司的 Meta Horizo​​n 作業系統建立虛擬實境耳機，擴大在 AR、VR (擴增實境和虛擬實境) 產業的影響力。閱讀全文...

日經：軟銀擬投資近 10 億美元強化生成式 AI 運算能力

根據《日經》(Nikkei) 周一 (22 日) 報導，軟銀集團宣布計畫在 2025 年前共投資 1,500 億日元 (約 9.6 億美元) 來增強其人工智慧 (AI) 資料中心的運算能力。閱讀全文...

日銀料維持通膨預測於 2% 目標、暗示可能升息

日本央行 (日銀) 將於周五 (26 日) 公布最新利率決議和通膨展望，市場預估，日銀將把未來三年的通膨率預測維持在此前設立的 2% 目標左右，並暗示今年準備再次升息。閱讀全文...

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根據路透周一 (22 日) 報導，全球大宗商品交易巨擘托克集團 (Trafigura) 表示，電動車、電力基礎設施、人工智慧、自動化領域的活躍可能讓未來 10 年銅消費量至少增加 1,000 萬噸。閱讀全文...






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