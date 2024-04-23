資料中心用電需求猛增！大摩分析師預言「它」是下一個輝達

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 10:42

隨著 AI 競賽不斷白熱化，作為最大受益者的 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 股價近年一路狂飆， 但華爾街現在認為，是時候拋開對輝達迷戀了。輝達周一收高 4.35% 至每股 795.18 美元，過去一年攀漲 194.05%。

摩根士丹利 (MS-US) 分析師 Stephen Byrd 周日 (21 日) 向《雅虎財經》表示，AI 正在改變資料中心的格局，並產生一項新的基礎設施需求，也就是電力生產設施，這是一個隱藏的投資機會，但目前被市場低估。從發電、電力電子、資料中心的一切均圍繞投資機會，且成長速度將會加快。

生成式 AI 處理通常是在 GPU 上完成，在更高的計算要求下，需要更多的功率，而對更多電力的需求正推動全美各地資料中心的快速增長，這給全美本已緊張的電網帶來壓力。

ClearView Energy Partners 總經理 Timothy Fox 說，資料中心不僅促進 AI 發展，而且是我們工業、商業、交通和健康的支柱。這些都是關鍵任務的基礎設施。因此，重要的是促進這個新行業的同時，不要讓現有行業熄燈。

根據國際能源總署（IEA）估計，全球資料中心用電量恐從前年的 460TWh 激增至 2026 年的 1000TWh 以上，約為整個日本的用電量。

Byrd 表示，這對 Bloom Energy(BE-US) 等發電企業來說是一個潛在的福音，燃料電池業者是一群有能力滿足生成式 AI 推動者快速增加電力需求的公司，當前股價表現雖不佳，但這種技術可讓資料中心開發商非常迅速地讓新中心投入營運，啟動所需的時間相當重要且在經濟上非常有價值，Bloom Energy 的燃料電池可在 50 天內部署完畢。

Bloom Energy 執行長 KR Sridhar 在上一季財報電話會議中表示，他認為 AI 資料中心是 Bloom Energy 未來十年成長的單一最大項目，光是資料中心的銷售管道就非常龐大，不是以 MW 計，而是以 GW 計算。

除了燃料電池發電機製造商之外，包括核電廠擁有者在內的其他獨立電力生產商也準備從未來的資料中心建設中發展壯大。