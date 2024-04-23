紐時：蘋果接近與FIFA達成明年世俱盃串流媒體轉播協議

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 01:00

根據《紐約時報》(NYT)周一 (22 日) 援引知情人士消息報導，國際足球總會 (FIFA) 將與蘋果達成協議，有望拿下明年夏季在美國舉行的國際足總俱樂部世界盃 (FIFA Club World Cup, 簡稱世俱盃) 比賽轉播權，該消息最快可能會在本月宣布。

據了解，FIFA 最初希望能從這筆交易中獲得 40 億美元的轉播授權費，但紐時報導指出，可能僅有 10 億美元，為 FIFA 預期的四分之一。

不過目前還不清楚雙方協議的更多具體細節，其中協議是否包含免費轉播權，因為這意味著整場賽事可能只有在 Apple TV + 的用戶能看到，FIFA 高層對此表示擔憂。此外，倘若這筆交易通過，這將是 FIFA 首次同意簽訂全球合約。

值得注意的是，倘若順利簽約，這將是蘋果繼與美國職業足球大聯盟 (MLSsoccer) 達成協議後，第二次進軍足球界。根據上述雙方協議，蘋果以每月 14.99 美元或每賽季 99 美元的價格提供 MLS 季票訂閱服務。