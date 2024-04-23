紐時：蘋果接近與FIFA達成明年世俱盃串流媒體轉播協議
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 01:00
根據《紐約時報》(NYT)周一 (22 日) 援引知情人士消息報導，國際足球總會 (FIFA) 將與蘋果達成協議，有望拿下明年夏季在美國舉行的國際足總俱樂部世界盃 (FIFA Club World Cup, 簡稱世俱盃) 比賽轉播權，該消息最快可能會在本月宣布。
據了解，FIFA 最初希望能從這筆交易中獲得 40 億美元的轉播授權費，但紐時報導指出，可能僅有 10 億美元，為 FIFA 預期的四分之一。
不過目前還不清楚雙方協議的更多具體細節，其中協議是否包含免費轉播權，因為這意味著整場賽事可能只有在 Apple TV + 的用戶能看到，FIFA 高層對此表示擔憂。此外，倘若這筆交易通過，這將是 FIFA 首次同意簽訂全球合約。
值得注意的是，倘若順利簽約，這將是蘋果繼與美國職業足球大聯盟 (MLSsoccer) 達成協議後，第二次進軍足球界。根據上述雙方協議，蘋果以每月 14.99 美元或每賽季 99 美元的價格提供 MLS 季票訂閱服務。
與此同時，根據另一家美國運動媒體《The Athletic》的報導，蘋果有可能從 2025 至 2026 賽季開始獲得至少一部份 NBA 串流媒體版權。NBA 的目標是簽訂 10 年甚至更長時間的合約。
據了解，NBA 將提出與 ESPN、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果、Google(GOOGL-US)/YouTube TV(可能不只一家) 合作的想法，以便有可能直接向消費者提供本地比賽。然而，聽取相關計畫簡報的高層表示，正在考慮的一個重要模式不會向這些門市提供獨家版權。
不過報導指出，雖然 Netflix(NFLX-US)、蘋果和 Google/YouTube 都是潛在的合作夥伴，但成功機會不大。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一盤中股價上漲 0.44%，每股暫報 165.72 美元。
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