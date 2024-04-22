美食-KY起家厝門市整改 首嘗試複合品牌營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 10:54

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)85 度 C 品牌開出將滿 20 周年，為迎接新里程碑，美食將首家起家厝門市永和保平店重新改裝，並與轉投資這一鍋餐飲集團合作，在同一棟樓開出複合據點，成新營運模式。

85 度 C 永和保平店改以紅底白字，進行品牌重塑，門市除了保有新鮮麵包現場烘焙製作，麵包陳列區更從原本的 8.7 坪擴大為 12.1 坪。

美食說明，一樓是 85 度 C 門市，二、三樓則是這一小鍋，合計內用座位區共設 58 個，並提供自助 BAR 吃到飽，此為集團首次嘗試品牌品牌聯合行銷、資源共享和互相導客，目標以複合式店型發揮群聚效應。

美食預計今年在台持續進行整改計畫，總店數約維持在 400 家店左右。

此外，美食在美國市場穩健成長，3 月單月上看 7 億元，占合併營收比重約 42%，且年增率呈現連續 3 年雙位數成長。

美食表示，85 度 C 於 3 月底在德州開出第 11 家據點，也是今年美國的第 3 家，正深入美國各州拓展直營及加盟門市，加上當地獨步全球的經濟動能，樂觀看待今年北美市場的營運貢獻。