〈焦點股〉金融業好消息頻傳 金控、銀行股走強抗大盤賣壓
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 13:18
台股今 (22) 日震盪翻黑，金融股近來好消息不斷，股價表現抗跌，傳出開發金 (2883-TW) 本周五 (4/26) 董事會可望通過王銘陽回鍋接掌董座，股價強彈逾 3%；南霸天京城銀 (2809-TW) 傳有意出售，永豐金、元大金、中信金被點名都是潛在買家，金控、銀行股全面紅通通。
金融股今天扮演撐盤領頭羊，開發金無懼外資上周五倒貨逾萬張，股價一度大漲逾 3%，最高來到 13.7 元，重返 5、10 日線。此外，金控雙雄富邦、國泰均上漲超過 2%，兆豐金、華南金、合庫金、新光金等也都有 2% 以上的漲幅。
銀行股方面，京城銀獲得資金點火，股價由黑翻紅，並漲逾 3%，最高觸及 55.9 元，收復短均；彰銀、高雄銀、台中銀、上海商銀等也都表現不俗，漲幅超過 1%。
曾任開發金總經理及凱基人壽董事長的王銘陽，本月 11 日突請辭富邦金控及富邦人董獨董，引發市場揣測，開發金 26 日將舉行董事會，猜測很有可能回鍋並擔任董事長。開發金近來人事大動盪，先是黃淑芬請辭凱壽總經理一職，黃思國後請辭開發金董座及凱壽董座。
市場傳出京城銀有意出售的消息，京城銀表示，目前公司董事會並無任何決議，而中信金、元大金、永豐金皆表態純屬媒體臆測、不予評論，但仍引起市場熱烈討論。京城銀去年底淨值約 501 億元、市值 600 億元，最大股東蔡天贊家族持股近 3 成，戴誠志持股逾 7%，長期由戴誠志擔任董事長。
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