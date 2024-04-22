〈焦點股〉金融業好消息頻傳 金控、銀行股走強抗大盤賣壓

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 13:18

金融股今天扮演撐盤領頭羊，開發金無懼外資上周五倒貨逾萬張，股價一度大漲逾 3%，最高來到 13.7 元，重返 5、10 日線。此外，金控雙雄富邦、國泰均上漲超過 2%，兆豐金、華南金、合庫金、新光金等也都有 2% 以上的漲幅。

銀行股方面，京城銀獲得資金點火，股價由黑翻紅，並漲逾 3%，最高觸及 55.9 元，收復短均；彰銀、高雄銀、台中銀、上海商銀等也都表現不俗，漲幅超過 1%。

曾任開發金總經理及凱基人壽董事長的王銘陽，本月 11 日突請辭富邦金控及富邦人董獨董，引發市場揣測，開發金 26 日將舉行董事會，猜測很有可能回鍋並擔任董事長。開發金近來人事大動盪，先是黃淑芬請辭凱壽總經理一職，黃思國後請辭開發金董座及凱壽董座。