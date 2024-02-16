美食-KY遭美系外資調降評等、目標價不到百元 股價探近2年低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-16 16:09

由於中國經濟走疲，美系外資在新出爐的報告中，將美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 評等由原先的「加碼」降至「減碼」，目標價更由 200 元一口氣降至 80 元，美食今日股價也跌破 90 元，創 2022 年 4 月中旬以來新低。

美系外資直指，原先對美食的樂觀看法錯誤，美食在其最大的市場中國，恐持續受到當地經濟走緩衝擊，並將延續一段時間，因而下修其今明年每股盈餘 (EPS)，降幅多達 44%、48%。

而美系外資也認為，美食在美國市場的耕耘，還需要一段時間才會明顯看到成果。

美食則指出，去年美國事業跨越 2 億美元里程碑，貢獻母公司合併營收年增 20%，超過預期，1 月下旬已陸續在加州安納罕市 (Anaheim)、內華達州亨德森市 (Henderson) 展店，添今年營運動能。

美食去年共在美國開出 5 家據點，85 度 C 在美國總店數已達 74 家，平均單店營收較前一年呈雙位數成長，來客數、客單價雙雙攀升，展望 2024 年，隨地當地通膨情形可望持續改善，勞動市場人力緊缺程度也將舒緩，預計新開店有望達雙位數。

美食強調，採取深入美國各州加速展店的策略，目標 2 年內美國市場可望躍居主要營收貢獻來源，奠定下一階段成長的基礎。