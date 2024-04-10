豆府併購樂麵屋 跨足日式餐飲版圖

連鎖餐飲集團豆府 (2752-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過以股份交換加上現金購買方式，取得知名日系拉麵品牌「樂麵屋」(太魯閣國際股份有限公司)百分之百股權，使其成為豆府餐飲集團旗下品牌成員之一。