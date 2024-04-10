豆府併購樂麵屋 跨足日式餐飲版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-10 18:13
連鎖餐飲集團豆府 (2752-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過以股份交換加上現金購買方式，取得知名日系拉麵品牌「樂麵屋」(太魯閣國際股份有限公司)百分之百股權，使其成為豆府餐飲集團旗下品牌成員之一。
豆府說明，將發行普通股 426,479 股和現金 6177 萬元，交換太魯閣國際股已發行 250,000 股普通股，換股比例約為豆府普通股 1 股交換太魯閣國際普通股 0.38 股。
豆府主要著於合作後，正式跨入日式餐飲，旗下品牌將橫跨韓式、泰式、越式、台式與日式等亞洲重點區域風味，持續擴大集團品牌廣度和深度。
樂麵屋於 2006 年成立全台首家據點，目前在大台北共有 5 家分店，位於永康商圈、西門商圈、板橋車站和南港展覽館區域，豆府看好，拉麵屬於剛需市場，將以其現有商場資源，持續擴大樂麵屋市占率，並透過規模經濟和採購優勢，提升集團獲利能力。
同時，豆府今日也公布 3 月合併營收為 2.76 億元，月減 10.87%，年增 27.71%，第一季合併營收 8.6 億元，年增 14.83%，創單季營收新高。
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