漢來美食年年配息超過9成 將發現金股利7元平歷史高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 18:58
連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (18) 日召開董事會，通過每股擬配發現金股利 7 元，打平歷史最高紀錄，配息率達 92%，年年維持配發率超過 90% 的高股利政策，以今日收盤價 149 元計算，現金殖利率 4.7%。
漢來美食自 2017 年上櫃後，創下連續 3 年配發 7 元現金股利的紀錄，疫情期間雖營運受衝擊，仍連 2 年配發 3 元，維持年年配發率 90% 以上的高股利政策。
漢來美食表示，今年配息除了回到疫情前的水準，營運量能也已布局到位，為超越目標做好準備。
法人認為，漢來美食擁有長期平穩的股價及穩定的投資收益，尤其背後還有建商富爸爸國揚建設 (2505-TW)，具豐沛資源優勢，不斷發展成國內大型連鎖餐飲集團可期。
漢來美食去年因在台北漢來大飯店開出高檔自助餐廳、宴會廳、烘培坊等，造成費用增加，吃掉部分獲利，不過，漢來美食表示，新據點第一季已開始貢獻獲利，第二、第三季均有品牌展店規畫，包含溜溜酸菜魚專賣店、上菜片皮鴨專賣店，樂觀看展店效益將持續發酵。
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