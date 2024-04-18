漢來美食年年配息超過9成 將發現金股利7元平歷史高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 18:58

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (18) 日召開董事會，通過每股擬配發現金股利 7 元，打平歷史最高紀錄，配息率達 92%，年年維持配發率超過 90% 的高股利政策，以今日收盤價 149 元計算，現金殖利率 4.7%。

漢來美食自 2017 年上櫃後，創下連續 3 年配發 7 元現金股利的紀錄，疫情期間雖營運受衝擊，仍連 2 年配發 3 元，維持年年配發率 90% 以上的高股利政策。

漢來美食表示，今年配息除了回到疫情前的水準，營運量能也已布局到位，為超越目標做好準備。