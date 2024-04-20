〈熱門股〉供應鏈瓶頸恐擴大 台股崩跌日長榮逆勢收紅

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-20 11:20

目前紅海危機尚未解除，以伊衝突又升溫，以色列出乎預期對伊朗展開反擊行動，除了油價應聲反彈，市場也開始揣測，海運供應鏈瓶頸恐擴大。

長榮說明，航商繞行好望角已造成往返增加 7000 海哩以上，換算從新加坡到鹿特丹的航程約增加 40%，亦即航程多出 14 天，且紅海危機的影響已朝第二季遞延，較原本預期更久，令客戶和船東對未來運價看法的歧異慢慢縮小。

長榮估計，紅海危機和巴拿馬運河缺水二大事件，使供給增幅和需求增幅互抵多達 5%，也使第一季財報有望較想像的樂觀些。