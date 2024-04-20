〈熱門股〉供應鏈瓶頸恐擴大 台股崩跌日長榮逆勢收紅
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-20 11:20
美國官員證實以色列朝伊朗發射飛彈反擊，市場大感意外，台股周五崩跌一度達千點之多，不過，海運股中的領頭羊長榮 (2603-TW) 相對有撐，周五逆勢上漲 2.68%，使周跌幅僅 2.2%，反映投資人預期，此次戰局若擴大，恐進一步造成海運供應鏈瓶頸，有利目前船公司和貨主進行中的長約議約談判。
目前紅海危機尚未解除，以伊衝突又升溫，以色列出乎預期對伊朗展開反擊行動，除了油價應聲反彈，市場也開始揣測，海運供應鏈瓶頸恐擴大。
長榮說明，航商繞行好望角已造成往返增加 7000 海哩以上，換算從新加坡到鹿特丹的航程約增加 40%，亦即航程多出 14 天，且紅海危機的影響已朝第二季遞延，較原本預期更久，令客戶和船東對未來運價看法的歧異慢慢縮小。
長榮估計，紅海危機和巴拿馬運河缺水二大事件，使供給增幅和需求增幅互抵多達 5%，也使第一季財報有望較想像的樂觀些。
法人認為，短期看來中東緊張局勢不易急速降溫，市場對油價、金價價漲預期升溫，有望進一步使運價有撐，海運業者走過低潮的第一季後，逐漸轉好可期。
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