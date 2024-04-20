股市暴跌 統一羅智先：全球需求脆弱造成股市緊張且波動加大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-20 18:08

由統一 (1216-TW) 集團在台南打造新世代複合商場「Par K* Avenue」占地高達 1500 坪，並於今 (20) 正式日揭幕，對於台股集中市場盤中重挫逾 1000 點，終場還是大跌 774.08 點，統一集團董事長羅智先指出，目前從全球需求來看，經濟脆弱，全世界對股市發展都很緊張，資本市場價值與實際商業價值不對稱，並因此形成一個弔詭的格局。

羅智先並指出，統一很幸運，從事的行業還是民生基本需求，遭遇的波動不會太大。

羅智先並指出，從全球目前的需求觀察，經濟是很脆弱的，股市大跌，很大的原因大型企業對獲利的預期降低，這代表需求不振，；同時加上地緣政治的風險，全球對經濟發展都很擔憂。

今天開幕的 ParK* Avenue 的土地是統一創辦人高清愿家族所有，羅智先表示，此一土地在台南永康是很難得的純商業用地，統一以滿足消費者需求的角度出發，現階段並未有開發為建案的考慮，至於投資金額，則是一般商場的 4-5 倍。

羅智先指出，統一企業集團打造新世代複合商場「Par K* Avenue」，希望能成為一個和消費者互動的平台，也藉此來看超商還有什麼服務可以優化。