〈台股盤後〉兩大利空夾擊爆量長黑 崩跌774點創單日收盤最大跌點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-19 14:20
台股在台積電下修產業展望，以色列向伊朗發動攻擊、中東局勢升溫下，今 (19) 日盤中一度重挫逾千點，最低來到 19291.88 點，收盤則來到 19527.12 點，下跌 774.08 點，寫下單日收盤最大跌點，成交金額暴增至 7048 億元。
台積電今日跳空開低走低，終場下跌 54 元或 6.7% 收 750 元、失守月線，聯發科也跌 5%，失守千元大關，鴻海、台達電均跌 3.4%，日月光投控、聯電跌 2-3%。
高股全面走跌，除了聯發科跌出千金股行列外，世芯 - KY 跌半根停板，失守 3000 元大關、祥碩跌 6%，也失守 2000 元，緯穎、嘉澤重挫 7%，旭隼、創意及亞德客 - KY 均跌約 5%，大立光跌 3.6%。
其餘像是矽力 - KY 跌停、奇鋐跌 7%、文曄跌 5.6%、欣興、聯詠、微星、南電、達發等都跌超過 4%，瑞昱、群光、廣達、南亞科、致茂、華碩、技嘉、健策、力成等跌逾 3%。
在大盤低迷下，貨櫃海運三雄逆勢抗跌，陽明漲 3%、長榮漲 2.7%、萬海也收紅；另外，大同大漲 7.3%、榮星亮燈漲停，都是是今日強勢指標，不過，華城拉回下跌 4%，中興電跌近 3%、華新跌 3.8%。
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