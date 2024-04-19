〈台股盤後〉兩大利空夾擊爆量長黑 崩跌774點創單日收盤最大跌點

台股在台積電下修產業展望，以色列向伊朗發動攻擊、中東局勢升溫下，今 (19) 日盤中一度重挫逾千點，最低來到 19291.88 點，收盤則來到 19527.12 點，下跌 774.08 點，寫下單日收盤最大跌點，成交金額暴增至 7048 億元。