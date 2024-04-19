台股急殺774點創史上最大跌點 證交所盤後信心喊話

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 14:33

受到美國通膨續熱及國際地緣政治風險高漲影響，台股加權指數今 (19) 日收盤大跌 774.08 點、跌幅 3.81%，收在 19527.12 點，成交值高達 7047.88 億元，創下史上單日最大跌點，亞洲主要市場全數下挫。證交所盤後向投資人信心喊話，強調台股基本面良好，將密切注意相關國際事件對市場的影響，若發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

台股今天一度重挫 1009.32 點，為盤中歷史第二大跌點，僅次 2021 年 5 月 12 日 COVID-19 疫情爆發時創下的 1417.86 點。不過，台股今天收盤下挫 774.08 點，仍寫下史上單日最大跌點，值得注意的是，本周二 (4/16) 終場下跌 547.81 點，為歷史第 13 大跌點，大盤本周走勢上沖下洗，讓投資人心情如洗三溫暖。

證交所指出，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，加權指數可能會與全球市場連動。由於美國 3 月份通膨數據續熱且勞動力市場強勁，推遲市場對聯準會降息時點的預期，美國十年期公債殖利率一度竄升突破 4.6%，加上聯準會官員鷹派發言，昨日 (4/18) 美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢，台股隨之走跌。

觀察國際情勢，俄烏及以巴衝突持續未解，伊朗於上週對以色列發動大規模空襲，以色列今日於凌晨飛彈攻擊伊朗境內，中東地區的動盪，影響全球供應鏈，國際地緣政治風險升溫，亦造成全球股市動盪。