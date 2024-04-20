〈熱門股〉銅價漲、台電大單助攻 合機無懼大盤大跌 周漲近5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-20 08:20

電纜廠合機 (1618-TW) 受惠銅價走強，加上台電持續釋單，在雙重題材護體下，無懼台股大盤本週走弱，周漲近 5 成。且周五 (19 日) 台股重挫逾 700 點，合機股價仍以 64.2 元創下歷史新天價。

合機本周漲勢凌厲，漲幅達 49.13%，其中更有 4 天亮燈漲停，周五也無懼台股大跌逾 700 點，強攻漲停鎖住 64.2 元，站穩所有均線，股價也寫下歷史新高價。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連 6 買，合計買超 8544 張。

近期英美聯手制裁俄羅斯，使得銅價持續上漲，3 月平均銅價為 9283 美元，較去年同期的 8675.63 美元上漲許多，因此有望推升合機第二季營收。

除銅價走強帶動營運，合機也受惠台電強韌電網計畫持續釋單，包括 345kV、161kV、69kV 交連 PE 電纜，以及附屬器材採購與安裝標案訂單，在手訂單金額已經超過 50 億元。另外，綠能產業，以及民間公共工程也是合機重要成長動能。