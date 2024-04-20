輝達暴跌10% 賣壓導火線竟來自美超微

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-20 06:45

輝達 (NVDA-US) 週五 (19 日) 暴跌 10%，較歷史高位回落超 20%，創 2020 年 3 月以來最糟糕的一天，而賣壓導火線源自美超微的一反常態。

輝達週五沒有發布任何可能導致股價暴跌的公告，但全球前三大伺服器廠美超微同日宣布將於 4 月 30 日發布第三季財報業績，卻沒有如近期預先提供初步業績。

美超微最近幾季，包括去年同期，都預先宣布強勁的銷售和利潤數據。 在今年 1 月份公布第二季財務數據前 11 天，美超微提高其銷售和獲利預期。

富國銀行證券寫道，美超微沒有給出積極的預先聲明，也沒有給出重要的人工智慧數據，這被認為是負面訊號。

美超微與輝達關係密切，其動態被市場視為可一窺輝達與人工智慧 (AI) 市況發展的重要指標，美超微週五此舉無疑引發市場恐慌。

美超微 (SMCI-US) 股價狂瀉 23.14% 至每股 713.65 美元，其大客戶輝達接著暴跌 10.00% 至每股 762.00 美元，創 2020 年 3 月以來最糟糕的一天。

輝達暴跌 10% 賣壓導火線源自美超微 (圖：shutterstock)(圖片：shutterstock)

其他人工智慧概念股也倒成一片，輝達競爭對手 AMD (AMD-US) 大跌 5.4% 至每股 146.64 美元。晶片設計公司 Arm (ARM-US) 股價下跌 16.9% 至每股 87.19 美元。全球晶圓代工龍頭台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.46%。

上市沒多久的智慧系統連接解決方案先驅 Astera LabsAstera Labs (ALAB-US) 股價重挫 9.1% 至每股 64.49 美元。

客製化人工智慧晶片製造商博通 (AVGO-US) 和 Marvell Technology (MRVL-US) 的股價分別下跌 4.3% 和 4.8%。

為人工智慧系統生產先進記憶體晶片的美光科技 (MU-US) 股價下跌 4.6% 至每股 106.77 美元。 生成式 AI 主要參與者微軟 (MSFT-US) 下跌 1.3% 至每股 399.22 美元。

近期半導體類股財報頻頻釋出警訊，市場似乎更願意在其他人工智慧概念股發布財報前獲利了結。

半導體製造設備製造商 ASML (ASML-US) 財報遜色，銷售「降幅」大於投資人預期，主因是先進晶片製造設備需求下滑。

台積電 (TSM-US) 看好第二季營收可望回升 6%，下半年逐季成長，但台積電坦言整體半導體市場 (不含記憶體) 將更和緩及漸進的復甦，下修了全年整體半導體市場 (不含記憶體) 的展望，預期將年增約 10%。