台股收復20300點 三大法人賣超縮至60億元 土洋聯手敲進金融股
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-18 16:50
台股今 (18) 日開低走高，不過在線纜、營建及散熱族群力挺下，終場漲 87.87 點，以 20301.20 點作收，成交量 4484.9 億元。三大法人今天雖然賣超 60.43 億元，不過土洋聯手大舉敲進金融股，外資買超新光金 1.2 萬張最多，投信則大買群益證 2 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資今天再賣超 66.59 億元，呈現連 7 賣，自營商同站賣方，賣超 6.81 億元。投信則站買方，買超 12.97 億元，三大法人今天合計賣超 60.43 億元。
外資今天青睞金融族群，買超新光金 1.2 萬張，兆豐金 1.2 萬張，中信金 1.2 萬張，開發金 8098 張，國票金 6021 張。另外也買超漢翔 1.3 萬張，鴻海 1 萬張，潤泰新 1 萬張，工信 8314 張，以及長榮航 8306 張。
外資賣超方面，今天減碼中工 1.5 萬張，聯電 1.5 萬張，華新 1.4 萬張，東元 1 萬張，群創 9482 張，國產 9436 張，大同 8554 張，台積電 7932 張，長榮 6099 張，以及燿華 5241 張。ETF 部分，外資也調節 00941 中信上游半導體 9436 張，00929 復華台灣科技優息 9248 張，以及 00885 富邦越南 8648 張。
金融族群今天也受投信青睞，買超群益證 2 萬張，元大金 8113 張，京城銀 5700 張，臺企銀 5092 張，以及遠東銀 4459 張。此外，投信也買超國產 6890 張，東元 4408 張，遠傳 3726 張，台灣大 3400 張，以及聯強 2985 張。
不過也有金融股遭投信調節，投信賣超中信金 1.5 萬張，兆豐金 7334 張，國泰金 2469 張。另外，投信也賣超力積電 5802 張，台肥 2907 張，潤隆 2471 張，佳世達 2312 張，大成 2137 張，萬海 1626 張，以及微星 1443 張。
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