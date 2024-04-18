台股收復20300點 三大法人賣超縮至60億元 土洋聯手敲進金融股

台股今 (18) 日開低走高，不過在線纜、營建及散熱族群力挺下，終場漲 87.87 點，以 20301.20 點作收，成交量 4484.9 億元。三大法人今天雖然賣超 60.43 億元，不過土洋聯手大舉敲進金融股，外資買超新光金 1.2 萬張最多，投信則大買群益證 2 萬張。