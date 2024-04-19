健鼎加速越南同奈廠設備更新 估Q2整體產能利用率持平首季

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-19 11:35

在兩岸每月 PCB 產能跨越 1000 萬平方呎的健鼎科技 (3044-TW)，在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高，健鼎預估 2024 年第二季景氣將持平於首季，產能利用率也將維持於近 80% 水準，同時，健鼎自日系廠商取得的越南同奈廠，也正加速對設備的更新。

同時，健鼎主管也指出，目前除對越南同奈廠加速設備更新，有利於承接更高階、高毛利率的訂單之外，整體健鼎對接單結構也在進行調整，趨勢上也延續捨棄低毛利的訂單。

健鼎自日系廠商併購的越南同奈廠，去年小有獲利挹注，但目前也正加速對設備的更新，但現有產能水不能停頓，等於是要穿著衣服改衣服，可能造成同奈廠的獲利的影響，目前保守估計同奈廠維持每月約 1 億元的產值貢獻，但營運趨於損益兩平。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資，仍在申請各項必備生產執照之中。