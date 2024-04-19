特斯拉堅定多頭向馬斯克喊話 放棄推出平價電動車將改變投資論點

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-19 02:30

Baron Focused Growth Fund 經理人、特斯拉大多頭之一的 David Baron 警告馬斯克：放棄低成本電動車後果自負。這家電動車製造商展望目前備受華爾街質疑，市值一度跌破 5,000 億美元，此前有先消息說該公司可能會放棄推出平價電動車，轉而聚焦自駕計程車 (robotaxi)。

儘管這與 Baron 基本預測相去甚遠，而且馬斯克也否認上述消息，但這位基金經理警告，如果特斯拉計畫出現任何逆轉，在沒有新的成長來源情況下，該股展望恐怕黯淡無光。Baron 預估，隨時間推移，特斯拉股價將漲至每股 1,200 美元，較前一交易日收盤價漲逾 680%。

Baron 指出，這樣高的目標價是基於平價電動車「Model 2」的推出，而這款車型能加速特斯拉營運成長，倘若這項計畫喊停，投資理論將會改變。他的這番話凸顯寄望特斯拉推出平價車款投資人日益嚴重的不安感。

與此同時，德銀同日將特斯拉股票評下調至「持有」(Hold)，原因是該公司可能延遲生產 Model 2 的計畫。此前一天，巴克萊分析師表示，特斯拉今年第一季的財報「格外值得期待」，並預估這將成為該股的負面催化劑。

巴克萊分析師 Dan Levy 在給客戶的信中寫道：「這一策略轉向對特斯拉的投資理論來說是完全負面的，因為他給特斯拉未來的道路帶來很大的不確定性，使該股的成功取決於看似二元結果的押注。」他認為，Model 2 並未胎死腹中，只是延後推出，因為特斯拉現在把重點放在自駕計程車上。

Baron 的成長型基金將特斯拉列為其第二大持股，截至 3 月 31 日，特斯拉占其投資組合的近 8%，僅次於馬斯克的 SpaceX。特斯拉今年迄今股價下跌 4%，相較之下，基準的羅素 2500 指數下跌 0.3%、標普 500 指數上漲 5%。

雖然特斯拉面臨一些根本性的問題，Baron 仍看好該公司未來展望。Baron 的基金已達到配置上限，不能再買進特斯拉股票，但他也不會賣出，至少不會以目前的水準賣出。