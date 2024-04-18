〈陸港盤後〉中國央行稱貨幣政策還有空間 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-18 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（18 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.09%，中國人民銀行（央行）表示，貨幣政策還有空間，央行官員將密切觀察政策效果。

滬指周四收盤漲 0.09% 報 3,074.22 點，深證成指跌 0.05% 報 9,376.81 點，創業板指跌 0.55% 報 1,787.49 點；兩市成交額合計人民幣 9,496 億元，「北向資金」淨賣出 52.85 億元。

保險、銀行、券商類股走高，航空、旅遊、家電、汽車等族群上揚，電力、石油、環保、房地產、醫藥等類股下跌。

香港恆生指數周四收盤漲 0.82%，報 16,385.87 點，恒生科技指數漲 0.5%，報 3,356.82 點。

中國央行副行長朱鶴新周四指出，今年以來，前期做的一系列貨幣政策正逐步發揮作用。未來貨幣政策還有空間，下一步央行將密切觀察政策效果，以及經濟回升和目標實現情況，用好儲備政策。

在人民幣方面，朱鶴新說，今年以來市場對美國聯準會（Fed）貨幣政策轉向預期反覆，國際金融市場震盪加劇，一些貨幣的匯率波動加大，人民幣兑美元匯價也出現波動。