中國政策力道加大 法人：明年股市醞釀多頭機會 優選大型科技股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 13:32

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中國中央政治局會議日前召開，明年將實施更加積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，超乎過往表態力道，其中，加強超常規逆周期調節、擴大內需消費、穩住樓市股市是此次市場關注重點。永豐投信表示，中國股市易受政策影響，繼 9 月底系列政策造成股市暴漲後，明年經濟規劃也讓股市表現受到市場期待，建議關注受中國政府大力支持的科技產業股票，補捉中國股市投資機會。

永豐中國科技 50 大 ETF 基金 (00887-TW) 經理人林永祥表示，中國經濟正面臨通貨緊縮壓力，而明年川普貿易關稅政策勢必對貿易出口產生影響，雙重壓力下，中國政府最新表態，將積極加大明年經濟刺激政策。

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貨幣政策方面，自 2011 年後首次表態由「穩健」轉向「適度寬鬆」，預期明年中國 10 年期公債殖利率會由現在 1.9% 再進一步下行；財政政策方面，明年財政赤字可能高於今年的 3% 上升至 4%，並新增發行特別國債支持民生消費。

林永祥指出，中國股市自 9 月底跳脫空頭型態，有逐漸走向多頭的態勢。展望後市，我們認為需進一步觀察政策實施的細節，包含重點觀察財政政策推出的金額和執行辦法，刺激內需消費與出口貿易下滑的對沖關係，及房價能否放量止跌回穩，若未來相關數據表現良好，中國股市或迎來一波可觀的多頭行情。