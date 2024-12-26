今年美5大科技股飆漲 背後大功臣：AI、加密貨幣

鉅亨網編譯許家華 2024-12-26 06:56

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隨著人工智慧（AI）和加密貨幣的迅猛發展，2024 年美國科技股表現亮眼，納斯達克指數上漲 33%，其他主要指數也有百分比雙位數增長。以下是 2024 年市值 50 億美元或以上的公司中，表現最好的五檔美國科技股，及其成功背後的原因。

1. AppLovin：AI 驅動的廣告技術讓股價激增 758%

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2021 年上市的 AppLovin (APP-US) 的市值從年初約 130 億美元飆升至年末超過 1100 億美元，超越星巴克、英特爾和 Airbnb，其執行長 Adam Foroughi 身價更已突破 100 億美元。

雖然 AppLovin 於 2021 年上市，乘著新冠疫情時代網路遊戲的熱潮，投資了一系列行動遊戲工作室，這些工作室曾製作過《Woody Block Puzzle》、《Clockmaker》和《Bingo Story》等遊戲，但該公司現在的業務重點是 AI 驅動的廣告技術。

AppLovin 去年發布了其名為 AXON 的廣告搜尋引擎 2.0 更新版本，有助於在該公司擁有的遊戲應用程式上投放更有針對性的廣告，並且也獲得該技術許可的工作室使用。第三季軟體平台營收成長 66%，達到 8.35 億美元，淨利潤更是增長 300%。

2. MicroStrategy：比特幣策略帶來 467% 增長

在 2023 年攀升 346% 後，MicroStrategy (MSTR-US) 今年股價又大漲 467%，主要受益於其積極的比特幣購買策略。

自 2020 年中期宣布計劃開始購買比特幣以來，該公司目前是全球第四大比特幣持有者，利用其不斷上漲的股價作為出售股票、籌集債務和購買更多比特幣的方式，讓公司市值從 11 億美元增至 800 億美元。

其股價漲勢在川普勝選後又更加猛烈。自川普勝選迄今，該股上漲了 57%，而比特幣同期漲幅約 44%。

3. Palantir：AI 需求驅動股價上漲 380%

Palantir(PLTR-US) 的股價在 2024 年實現了 380% 的增長。該公司在總統選舉前夕提高了收入預期，並受到市場對國防支出增加的樂觀預期影響。(該公司向國防機構銷售數據分析工具)

據 LSEG 稱，分析師預計 2025 年營收將成長約 24%，達到 35 億美元。

公司執行長 Alex Karp 在致股東的信中表示：「我們的業務增長正在加速，我們的財務業績超出了預期，因為我們滿足了美國政府和商業客戶對最先進人工智慧技術的堅定需求。」

4. Robinhood：加密貨幣交易推動股價三倍增長

Robinhood (HOOD-US) 的股價在 2024 年跳漲三倍， 雖然在 10 月底因財報不佳股價下跌 17%，但隨後因與加密貨幣相關的股票上漲，投資者不再關注這些數字，川普當選後，該股上漲了 20%。

Robinhood 最大的成長引擎之一是加密貨幣，今年其加密貨幣交易營收增長 165%。該平台可讓散戶投資者可以在應用程式上輕鬆購買加密貨幣以及股票，第三季加密貨幣交易收入年增 165% 至 6,100 萬美元。根據 LSEG 的數據，分析師預計 Robinhood 第四季的營收將成長 70% 以上，達到 8.057 億美元，這將是自 2021 年（該公司上市當年）以來任何季度最快的成長率。

除了比特幣之外，Robinhood 用戶還可以輕鬆購買約 20 種其他加密貨幣，從以太坊等流行數位資產到狗狗幣、柴犬和 Bonk 等。執行長 Vlad Tenev 表示，加密貨幣不僅僅是一種投資，而且是一種「顛覆性技術，將改變支付、貸款和各種可交易資產的根本基礎設施」。

5. 輝達：AI 晶片需求推動 183% 增長

繼去年大漲 239% 後，在生成式人工智慧的推動下，輝達 (NVDA-US) 今年股價又漲 183%，市值增加 2.2 兆美元，達到 3.4 兆美元。隨著 AI 技術的快速發展，輝達下一代 AI 晶片 Blackwell 已進入全面生產，並預計將為公司帶來數十億美元的收入。

輝達是人工智慧熱潮的最大受益者，因為最大的雲端供應商和網路公司瘋狂搶購輝達所有圖形處理單元 (GPU) 以拓建自家數據中心。過去六個季度，每季營收年率至少成長 94%，其中三季成長超過 200%。

然而，輝達依賴少數科技巨頭的巨額收入，因此任何經濟波動都會對投資者造成巨大風險。

總結