明年中國貨幣政策定調了：適度寬鬆 適時降準降息

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-13 09:09

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中共 11 日至 12 日在北京舉行中央經濟工作會議，要求實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住房市股市，防範化解重點領域風險和外部衝突。

據《第一財經》周四（12 日）報導，中共高層表示，要實施適度寬鬆的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水準預期目標相匹配。

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中共在幾天前召開的中央政治局會議，已經明確對宏觀政策基調進行了一系列重大調整。其中，財政政策基調由「積極」調整為「更加積極」；貨幣政策基調由「穩健」調整為「適度寬鬆」。

在市場分析看來，自 2011 年以來中國首次改變貨幣政策立場，將實施「適度寬鬆」的貨幣政策。在歷史上類似表述時期，降息降準幅度大、頻率高，這意味著 2025 年降息、降準的空間有望進一步打開。

招聯首席研究員董希淼表示，中央經濟工作會議確定 2025 年貨幣政策的基調是「適度寬鬆」，既是對當前經濟形勢的分析，也充分考慮了外部不確定因素，更結合對明年經濟工作的謀劃。

董希淼稱，時隔十多年，貨幣政策取向再次回歸「適度寬鬆」，進一步傳遞積極明確的信號，將有力提振各方信心，穩定市場預期。

廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事長連平預料，2025 年適度寬鬆的貨幣政策，將進一步加大市場流動性供給，推進市場利率持續下行，加快信貸增長，刺激需求擴張。