〈房產〉把握售屋「良誠即時」 永慶房屋加碼委託售屋抽機票活動

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 16:01

房市買氣旺！2024 第一季六都買賣棟數大幅成長，顯見房市買氣強勁，成為屋主的售屋好時機。延續前一波委託售屋抽機票活動，永慶房屋再推第二波「良誠即時」抽獎活動，屋主只要委託永慶房屋售屋，就有機會抽到雙人機票；另外上永慶房仲網「售屋房價即時算」網站，體驗房價計算功能，也有機會抽 SOGO 禮券。

根據六都會區地政局資訊，2024 年 1 至 3 月六都買賣移轉棟數高達 6.3 萬棟，較 2023 年同期 4.9 萬棟成長約 28.3%。在雙北地區，今年前三月也有高達 2.2 萬棟的交易量，較去年同期成長近 25%，顯示今年第一季房市相當熱絡。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，受到台灣經濟穩健成長、台股表現亮眼，促使民眾購屋信心增強，再加上新青年安心成家貸款優惠，使得 2024 年第一季房市買氣暢旺，更成為屋主售屋的好時機。

賣屋也要賣得安心！陳賜傑表示，為了提供消費者安全、高效率的購售屋服務，永慶房屋除了提供消費者「真房價保證」、「誠實安心認證」等誠實服務，保障消費者權益之外，更建置完整、便利的科技工具，包括「AI 智能配對系統」、「買屋力找房」、「售屋房價即時算」等服務，有效幫助消費者快速圓滿購售屋歷程。例如「售屋房價即時算」服務，運用大數據和 AI 技術，整合近一年的實價登錄資訊和市場上銷售中的物件價格，幫助屋主輕鬆掌握房屋的市場行情。

陳賜傑更分享，永慶房屋在雙北直營地區 (註 1) 是店數最多的房仲品牌 (註 2)，透過永慶獨有的團隊聯賣服務，一家委託，雙北 273 家直營門店服務，能夠有效為消費者進行媒合，加速成交效率。許多屋主趁著這波買氣委託永慶房屋服務，迅速找到誠意買家順利成交。

為提供給屋主更多福利，延續今年 1 月的委託售屋抽機票活動，永慶房屋再推第二波「良誠即時」抽獎活動。自 4 月 15 日起至 6 月 30 日止，屋主只要在活動期間與永慶房屋直營門市簽立雙北直營區的售屋契約，且單次委託期間達 90 天 (含) 以上，就可參加抽獎。

若委託售屋期間中又簽訂連續 30 天以上的專任約，可額外增加 1 次抽獎機會。活動將抽出台北 - 雪梨、台北 - 北海道、台北 - 濟州雙人來回機票共計 3 項大獎，以及 SOGO 萬元禮券共 10 名。

除了抽機票大獎之外，本次永慶房屋「良誠即時」抽獎活動更加碼推出「售屋房價即時算」線上體驗獎。屋主只要在活動期間於永慶房仲網上的「售屋房價即時算」活動網頁，輸入自己位於永慶房屋雙北直營區的房屋門牌，體驗房屋售價計算功能，並留下雙北地區的通訊地址，就有機會抽到 SOGO 的千元禮券，共計將抽出 60 名幸運兒。

陳賜傑表示，2024 年初房市買氣活絡，對有售屋意願的屋主可謂是售屋「良誠即時」。歡迎有意售屋，或是想要了解自身房屋價值的雙北地區屋主，透過「售屋房價即時算」或是上永慶房屋雙北直營門店洽詢，不僅可以掌握房屋市場行情、趁著這波房市熱潮完成售屋規劃，更可參與抽獎活動，一舉數得。

註 1：永慶房屋雙北直營地區含：台北市全區、新北市：板橋、中和、永和、新店、新莊、土城、深坑 7 區