〈債券ETF夯〉上櫃債券ETF已達82檔 台新00942B今掛牌交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-18 11:16

櫃買市場今 (18) 日再添一檔債券 ETF 上櫃掛牌，該檔債券 ETF 係由台新投信所發行之台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 證券投資信託基金，代碼 00942B（台新美 A 公司債 20+），該檔債券 ETF 依規定停徵證券交易稅，00942B 掛牌後，上櫃債券 ETF 累計已達 82 檔。

櫃買中心目前債券 ETF 掛牌檔數及發行規模，在亞太地區各主要證券交易所中排名第一，在世界各主要交易所中，排名第七。目前債券 ETF 規模高達 2.31 兆元，創歷史新高。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃 ETF 及 ETN 市場，櫃買中心持續舉辦上櫃 ETF 及 ETN 奬勵活動，除提供投資人全民開奬及百寶奬外，ETF 奬勵活動另增加首購奬，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商 ETF 及 ETN 業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣 ETF 及 ETN 商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。