股市如坐雲霄飛車 國泰張雍川建議下半年「債六股四」布局ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-17 12:22

台股昨日重挫 500 多點，今 (17) 日又強彈逾 300 點，近來走勢如坐雲霄飛車，國泰投信總經理張雍川表示，台股長線基本面仍對行情有所支撐，投資是長期的累積，定期定額才是勝率最高的投資方法，2024 下半年建議「債六股四」策略性佈局 ETF，並可趁近期受到通膨、地緣政治等因素短暫干擾之際，逢低進場參與半導體行情。

張雍川進一步分析債市觀察，他說明，債券品種有三大類，包括政府公債、投資等級債跟近期很夯的金融債，最近因為美國經濟數據表現不錯，美國聯準會還沒有降息打算，帶動各種債券的殖利率都有彈升，債券價格也小幅拉回，建議投資人在合適的殖利率高點時伺機進場，有耐心等待降息，未來有機會賺取資本利得的紅利。

對於下半年的 ETF 配置建議以及高股息 ETF 的選擇，國泰 ETF 研究團隊協理游日傑分析，高利率影響今年全球景氣趨緩，長線建議選擇固定收益的商品例如債券 ETF，市場預期今年降息的步調不變，下半年策略可調整成「債大於股」，現階段大方向就是「領債息等降息」，但知道趨勢還要找對標的，才有機會提高報酬。

游日傑建議，債券 ETF 可選有月月配息跟收益平準金的國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)，指數持債包括摩根大通、花旗等大型銀行。而台股近期波動不小，挑選高股息 ETF，首先就要考慮「安全感」，要考量成分股市值大小跟產業分散性，例如 00878 已經有快四年的成立績效，持股專注於大市值、ESG 表現、有金融、半導體、電信等產業，可望達到安心領息的投資目標。

此外，張雍川也加碼推薦投資人關注半導體產業，他認為，未來 10 年半導體將是市場主軸，而美股四大指數之一的費城半導體指數是全球最知名的半導體指數，涵蓋半導體全產業鏈，過去 5 年年化報酬率超過 50%。

國泰費城半導體 ETF(00830-TW) 追蹤的就是費城半導體指數，指數 4 月下旬調整後，前三大持股將擴大到 12%、10%、8%，等於是更全面的迎向 AI 大未來，可以說投資費半，就是投資在最受惠於 AI 趨勢的上中下游半導體產業鏈。