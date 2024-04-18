〈紐約匯市〉投資人獲利了結 美元指數6天以來首度下跌

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-18 06:10

隨著投資人獲利了結，美元指數周三 (17 日) 下跌，為六天以來首度走低。聯準會 (Fed) 官員重申不急於降息，並等待新的經濟數據，與此同時，其他主要央行維持寬鬆政策前景不變。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.30%，報 105.94，自周二 (16 日) 觸及的五個半月高點回落。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 認為今日美元走勢多半為小幅修正。綜合考量下，美元即期指數仍略低於 11 月中旬以來的高點。

Given 說：「Fed 主席鮑爾昨天的論壇是本周市場的主要驅動力，現在交易員似乎在市場的另一邊進行避險，所以我們才看到今天這種修正。市場已消化 Fed 放慢降息的預期，因此資金流動更趨正常。」

包含鮑爾 (Jerome Powell) 在內等 Fed 官員周二幾乎沒有透露可能從何時開始降息，僅表示需要在更長一段時間內維持限制性貨幣政策。

近期數據顯示美國經濟依舊比預期更強，這導致投資人削減對未來降息的押注，而 Fed 周三公布的褐皮書再一次印證這一點。報告顯示，從 2 月底到 4 月初，美國經濟活動略有擴張，企業預期通膨壓力將保持穩定。

美國上周公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期後，市場對 Fed 今年降息的預期次數，已降至不到兩次。根據 LSEG，現在首次降息更可能發生在 9 月，比先前預測的 6 月更晚。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示：「若 Fed 維持高利率，將吸引資金流入美國。由於殖利率上升，整體市場波動可能加劇。」Wizman 補充道，與中國和歐洲不同，美國經濟數據依舊十分強勁。

此外，中東衝突擴大的風險，也提高美元在短期內的避險吸引力。

美元兌日元跌 0.2% 至 154.38 日元，自 34 年高點回落，部分和美國、日本和南韓財長同意在周三的首次三邊會議上，就外匯市場保持密切溝通有關。共同聲明指出，日韓對近期貨幣大幅貶值感到擔憂。

Monex 的 Given 表示：「我認為這樣的聲明不尋常，同時也為日本官員立刻進行干預奠定基礎。最快本周末就能看到日本當局採取具體行動。」

市場參與者將日本當局可能出手干預的門檻，從先前的 152 調高至 155，他們認為只要日元的貶勢是漸進式的，並且由基本面主導，則當局干預的可能性很低。

歐元升逾 0.5% 至 1.0672 美元。歐洲央行 (ECB) 決策官員持續為 6 月降息提出理由，認為即使物價走勢顛簸，通膨率仍將於明年回落至 2%。

其他貨幣方面，英鎊漲近 0.2% 至 1.2449 美元，澳幣升近 0.5% 至 0.6430 美元，加幣上漲 0.4%，至 1.3773 加元兌 1 美元。

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