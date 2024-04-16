ECB總裁拉加德：若通膨進一步放緩 央行將很快降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 23:40

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周二 (16 日) 表示，如果沒有發生任何重大衝擊，央行很快就會降息。不過她並未具體說明將息時間點，只說可能會在「相當短的時間內」發生。

拉加德周二接受美國媒體《CNBC》採訪時表示，法蘭克福官員正在觀察一個通膨降溫的過程，目前這一過程符合預期，到 2025 年中期，消費者物價成長率應該會持續回落至 2%。

至於今年會降息幾次，拉加德表示央行並沒有預先承諾具體利率路徑，一切行動都以經濟數據為依據，將予以調整，而對於市場預估今年可能降息 3 次的說法拒絕置評。

有分析指出，對於降息次數的保守可能是顧慮近期一連串政治事態發展，中東、俄烏衝突的事態已削弱消費者信心，也擾亂大宗商品市場。

儘管在伊朗襲擊以色列後，能源價格反映「相對溫和」但拉加德仍保持謹慎，指出通膨回落到目標將是一條「崎嶇不平的道路」。

同日稍早，愛爾蘭央行總裁和芬蘭央行總裁重申，今年 6 月可能會降息，而希臘央行總裁支持今年降息 1 碼 (25 個基點) 四次，不過由於地緣政治不確定性，許多決策者更為謹慎。

拉加德發表上述言論之前，市場預估 ECB 將在 6 月首次降息，可能搶先美國聯準會 (Fed)，美國近期數據顯示通膨回溫且經濟成長良好，讓決策者紛紛表達不急著降息的觀點。