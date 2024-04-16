三月出口意外降、歐美打壓「新三樣」 之際 中國廣交會開幕 逾2.9萬企業參展

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 17:13

中國３月出口降幅高過預期之際，一年一度的中國進出口商品交易會（下稱廣交會）周一 (15 日) 在廣州正式開幕，以「服務高品質發展、促進高水準開放」為主題，4 月 15 日至 5 月 5 日分三期舉辦線下展、常態化營運線上平台，三期展覽面積共 155 萬平方公尺，有 55 個展區，超過 2.9 萬家企業參展，2.86 萬家參加出口展，進口展則有 680 家，作為中國貿易的晴雨表的廣交會，將繼續成為中國與世界各國展開合作的重要平台。

中國對外貿易中心主任儲士家表示，隨著今年對外開放的大門越開越大，簽證政策優化完善，國際航班加快恢復，當局多措並舉全球招商取得了積極成效，目前境外採購商預約註冊量、廣交會邀請函申請量、廣州市飯店訂房量均較上屆明顯增長，顯示境外採購商參與意願增強，本屆人數有望實現新的增長。

中國對外貿易中心副主任周善青也指出，本屆廣交會第一期、第二期、第三期分別以「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」為主題，加強培育新能源汽車及智慧出行、工業自動化及智慧製造、新能源等新題材、「新三樣」展區，同時大幅擴大智慧生活專區，重點鞏固建材、衛浴、玩具、孕嬰童等七個跨期調整展區。

現場採訪的中國記者形容廣交會首日便早早開啟「人從眾」模式，採購商與參展商組成龐大人流，諸多國際友人到場參展，廣交會的「超級流量」效應再次顯現，截至 3 月底預先註冊與會的境外採購者達 9.3 萬人，有來自 215 個國家及地區的境外採購商預先註冊。按國別地區來看，美國成長 13.9%，經合組織 (OECD) 國家成長 5.9%，中東國家成長 61.6%，共建「一帶一路」國家成長 69.5%，區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 成員國成長 13.8%。

某參展企業負責人說，周一接待了非常多的國際意向客，分別來自非洲、東南亞、歐美等地，來自牙買加、十年前就曾參加廣交會的 Akash Daswani 表示，這次來是希望選購洗衣機、冰箱等家電產品，周一早上已跟兩家企業建立合作意向，接下來還要繼續尋找合適的產品和商家。

值得一提的是，諸多國際人士「組團」與會，像是聯合國工發組織、中美總商會、英國 48 家集團俱樂部、加中貿易理事會、德國聯邦中小企業聯合會、中國法國工商會、義大利企業聯合會、伊斯坦堡商會、馬來西亞中國總商會、澳洲維多利亞省建築業協會等 98 個團體與會，較上屆同期成長 25.6%。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，透過廣交會等平台，中國為全球提供大量競爭力強、供應穩定的優質產品，幫助各國實現工業化，尤其是發展中國家，也增強中國在所處區域及全球產業鏈供應鏈韌性與穩定。

為服務來自世界各地的參展與會人士，廣交會進一步打通貿易管道，設置了貿易服務專區，引進 209 家貿易服務企業，提供物流倉儲、檢測認證、金融保險等 7 大類服務，組織系列推薦及諮詢活動，幫助企業打通貿易各環節，同時本屆廣交會也首次設立跨國電商及海外倉展示區。

此外，新能源汽車展位在開幕首日成為本屆廣交會最熱門的打卡地點，連 10 年參加廣交會、在沙烏地阿拉伯等國家做生意的巴基斯坦商人 Wasiq Hameed 表示，今年他的採購重點主要是電動車及相關配套產品，他公司今年的產品採購需求成長迅猛，較往年增加 90% 左右。來自安地卡及巴布達環境部的 Cathy Thomas 和 Lakeea Allen 同樣將目光放在中國電動車產品上，希望趁國家向電動車轉型的同時，引入這一新穎的事物及不同品牌，方便該國消費者了解與購買。

走進山東牛電汽車科技有限公司（下稱牛電汽車）的展位，境外採購商來來往往，正詢問與電動車相關的產品，牛電汽車海外行銷總監李敏表示 ，粗估周一早上已收到 30 到 40 張名片或聯絡方式，目前公司產品仍主要銷往歐洲市場，但隨著近年非洲等國市場逐漸興起，新興市場將成為未來市場開拓的重要方向之一。

根據中國汽車工業協會數據，今年首季中國新能源汽車出口達 30.7 萬輛，年增率 23.8%，上月出口季增 52% 至 12.4 萬輛，年增率亦達 59.4%。隨著許多非洲國家相繼推出促進車輛電動轉型相關政策與規劃，中國許多新能源汽車製造業正將市場拓展目光投向新興市場。