歐交所推出半導體行業期貨合約

鉅亨研報 2024-04-17 11:34

*STOXX® 半導體 30 指數期貨已於今日在歐交所上市

* 新的行業分類期貨合約豐富了歐交所的行業投資生態系統

* 為首次在歐洲上市的半導體指數期貨

德意志交易所的衍生品分支：歐洲期貨交易所 (歐交所)，一家在歐洲具有領先地位的衍生品交易所，正在擴大其行業分類期貨的產品線。於即日推出了基於 STOXX® 半導體 30 指數的首個期貨合約，歐交所以此回應了近年來半導體行業日益增長的重要性。

半導體行業作為新的投資主題

半導體在通訊技術和國防領域中至關重要，特別是近年來人工智能和自動駕駛領域的急速發展增加了全球投資者對這一行業的興趣。投資者正在尋求更多對於全球最大型半導體公司的投資機會。

在與德意志交易所旗下的指數編成公司 ISS-STOXX 合作下，歐交所開發了一個半導體指數，該指數涵括了有在美國交易所上市的 30 家全球最大半導體公司。這其中包括最近在該行業中最受歡迎的股票之一——輝達。該指數是以美元計價的價格回報指數，於最近剛剛推出。STOXX® 半導體 30 指數期貨將全天候交易，從中歐時段 1:00（香港 / 新加坡時間上午 8:00）到中歐時段 22:15，同時覆蓋美國至亞洲的完整交易日。

亞洲投資者表現出濃厚的興趣

歐交所執行董事兼董事會成員 Randolf Roth 表示：「近期全球市場的不確定性促使各國將安全生產和分配半導體作為優先事項。有見於此，我們推出了 STOXX® 半導體 30 指數期貨來回應半導體作為新興投資主題、並不斷增長的需求。我們特別注意到亞洲地區的需求明顯增加，因為台灣企業在該指數中有很好的代表性。」