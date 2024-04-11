日元破153、創34年新低之後 官員再發出干預警告

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-11 15:20

隨著日元走弱，跌至 1990 年以來的最低水準之後，日本政府官員繼續就可能干預貨幣市場發出口頭警告。

美元兌日元匯率周三 (10 日) 飆升至 153.24，創 34 年來新高。此次飆升主要是因為美元走強，美元指數觸及 5 個月高點。周四早盤日元雖未進一步續貶，但仍徘徊在 153 附近。

日本財務大臣鈴木俊一表示，最近的外匯「過度」波動是「不可取的」，並且他與財務省副大臣神田真人就外匯問題保持溝通，不排除採取任何措施來應對過度的外匯波動。

神田本人在盤中早些時候表示，他不排除採取任何措施來阻止「無序」的貨幣波動，並重申了他早些時候對貨幣市場可能干預的警告。

在 2022 年，美元兌日元來到 152 的價位時，東京當局花了約 9.2 兆日元 (610 億美元) 三次支撐日元。