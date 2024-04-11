日元破153、創34年新低之後 官員再發出干預警告
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-11 15:20
隨著日元走弱，跌至 1990 年以來的最低水準之後，日本政府官員繼續就可能干預貨幣市場發出口頭警告。
美元兌日元匯率周三 (10 日) 飆升至 153.24，創 34 年來新高。此次飆升主要是因為美元走強，美元指數觸及 5 個月高點。周四早盤日元雖未進一步續貶，但仍徘徊在 153 附近。
日本財務大臣鈴木俊一表示，最近的外匯「過度」波動是「不可取的」，並且他與財務省副大臣神田真人就外匯問題保持溝通，不排除採取任何措施來應對過度的外匯波動。
神田本人在盤中早些時候表示，他不排除採取任何措施來阻止「無序」的貨幣波動，並重申了他早些時候對貨幣市場可能干預的警告。
強於預期的美國通膨數據，是日元疲軟的最新推動因素，因為這一數據顯示，聯準會可能會延後降息的腳步。
聯準會 3 月會議紀要進一步證實了這一觀點，紀要顯示，甚至在 3 月消費者物價指數 (CPI) 數據過熱之前，官員就對黏性通膨感到擔憂。
鑑於日本央行幾乎沒有就何時進一步升息提供任何線索，人們普遍預期，美國利率將成為日元近期的主要推動因素。
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