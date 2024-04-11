〈房產〉高力：北市辦公室空置率減至5.85% 月租金微幅上漲至2600元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 13:29

根據高力國際最新「2024 年第一季台北市商辦市場調查」，首季有元大金融廣場、元大人壽金星大樓以及虹耀文創大樓等 3 棟新供給入市，整體總量來到近 138 萬坪。需求方面因為有自用總部及企業承租搬遷完成，推升第一季淨去化量來到 2 萬 6695 坪，空置率則降至 5.85%；而以統計樣本的 190 棟大樓內，高達 129 棟呈現滿租，比重將近 7 成，市場整體表現活絡。

以等級而言，首季頂級大樓租金為每坪每月 4376 元，A 級大樓為 2924 元，B 級大樓為 1976 元。高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民認為，經過這幾年企業對於升級辦公空間與門面的需求，租賃市場已出現兩極化，使得頂級及 A 級大樓與 B 級大樓之間的租金差異也越來越明顯。

同時，2024 年的市場將呈現租金及空置都持續緩步上漲的格局。但陳頌民認為市場的轉折預料將出現在 2025 年，主因是市場將面臨新大樓挾嶄新規格與綠色認證等級優勢，與中古大樓產生大量的新舊供給競爭。

高力國際研究部董事梁儀盈觀察各商圈辦公室首季現況，南京松江商圈因新增供給入市，導致空置率短期上揚；西區則因上海商銀自用總部進駐以及新壽大摩天大樓承租客進駐，空置率明顯由去年第四季的 9.2% 下降至本季的 2.85%。以各等級來看，頂級大樓本季維持在 20% 的水準，預料短期內空置率恐仍維持高點，待富邦 A25 去化後將有較明顯改善。

而 A 級大樓在首季則貢獻了近 97% 的淨去化量，空置率來到 4.8%。租客需求來源上，延續先前幾季趨勢，科技業與生技醫藥業為本季承租主力，陳頌民認為未來兩年的產業趨勢仍會聚焦在科技業、健康相關產業與能源相關產業，預料這類企業也將持續引領租賃需求擴張。

租金方面，在市場活絡表現下，2024 年首季平均租金持續上揚，來到每坪每月 2600 元，較上季微漲約 0.6%，各商圈租金持續全面上揚，目前除了南京東路四五段商圈外，其餘商圈租金都超過每坪每月 2000 元，而進駐信義區的成本更是來到將近 3300 元。

展望接下來的幾個季度，陳頌民預測 2024 年全年總計會有約 3.5 萬坪的新增供給釋出，扣除其中的 4 成為企業自用，大約有 2 萬坪在市場上流通，因此今年是市中心辦公大樓新增供給壓力相對小的一年，由於市場衝擊最小，預期今年租金仍緩步上漲，到年底平均租金預測微漲至 2640 元，空置率將小幅上升至 6.7%。同時，他也點出市中心在 2025 與 2026 年的兩個年度預料有高達 20 萬坪新增供給大浪進入市場，尤其西區、民生敦北及信義等三個商圈，在 2026 年以後有明顯新增供給入市。