台積電重量級法說周四登場 市場聚焦五大議題

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-14 13:01

台積電第一季受惠新台幣貶值超預期，加上先進封裝需求強勁，帶動新台幣營收達 5926.44 億元，季減 5.26%，年增 16.5%，創下同期新高，也超越財測高標，外資預估，台積電第一季每股純益將達 8 元左右，略高於去年同期。

展望第二季，外資普遍認為，儘管成熟製程需求尚未明顯復甦，但受惠各家業者積極投入 AI，帶動 AI 晶片需求持續成長，也讓台積電先進製程與先進封裝的稼動率維持高檔，預計第二季營收季增 5-7%，獲利也可望同步提升。

台積電先進製程進度也一向是同業與市場的關注焦點，市場預估，台積電 2 奈米將在明年底量產，與公司原先規畫進度相當，大客戶蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 則會在 2026 年才導入 2 奈米製程。

由於 AI 晶片需求熱絡，台積電先進封裝產能供不應求，尤其輝達 (NVDA-US) 今年就傳出拿下 CoWoS 14 萬片的產能，幾乎接近一半，較第二的博通 (AVGO-US) 高出一半以上，在各家大廠瘋搶先進封裝產能下，台積電先進封裝產能未來規劃目標也成為市場聚焦重點。

另外，台積電日前也宣布獲美國直接補助 66 億美元，以及 50 億美元的貸款，對於補助款時程以及相關前提，還有對於台商赴美投資需面臨的雙重課稅問題，都將成為外資提問重點。