台積電董事候選人名單出爐 出現三大變動

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-12 15:11

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (12) 日宣布董事候選名單，此次共有三大變動，一是董事席次由四席縮減為三席，獨立董事則由六席增加為七席，二是女性董事席次從一席增加至兩席，三則是董事長劉德音如預期卸任，並發表最新談話。

台積電此次董事候選名單中，共有三席董事與四席獨立董事留任，董事包括台積電現任總裁魏哲家、台積電董事曾繁城、國發會主委龔明鑫，以及四位現任獨董包括彼得 ‧ 邦菲爵士、麥克 ‧ 史賓林特先生、摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫先生與拉斐爾 ‧ 萊夫博士。

至於董事長劉德音、前法務長陳國慈與台達電 (2308-TW) 董事長海英俊皆卸任董事一職，台積電也提名三位新的獨董候選人，包括美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉 ‧ 伯恩斯女士、沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩 ‧ 埃爾森漢斯女士、東洋 (4105-TW) 董事長林全，並於 6 月 4 日股東常會的董事改選中進行選舉。

台積電董事長劉德音表示，公司董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。身為主席，非常幸運參與如此健全的董事會並獲得大家的支持，確保台積電朝著正確的道路前進。我衷心感謝所有董事們的付出與貢獻，也相信台積公司在新一屆董事會的引領之下將持續迎向光明的未來。

除了劉德音董事長卸任之外，前法務長陳國慈與台達電董事長海英俊也決定卸任台積電董事，劉德音也感謝兩位過去多年的傑出貢獻。